В Великих Луках определили победителей Студвесны

12:08, 15 апреля 2024, ПАИ

Итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» подвели в Великих Луках. В этом году в очном туре участвовали более 160 студентов из Пскова, Великих Лук, Опочки и Невеля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: Организаторы «Студенческой весны»



Фото: Организаторы «Студенческой весны»



Фото: Организаторы «Студенческой весны»



Фото: Организаторы «Студенческой весны»



Фото: Организаторы «Студенческой весны»



Фото: Организаторы «Студенческой весны»











По итогам отборочного тура обладателями Гран-при стали: в номинации «Струнные инструменты» – Иван Александров, в номинации «Эстрадный монолог» – Сергей Нищимнов, в номинации «Цирковое искусство» – Борис Тодоров, в номинации «Эстрадное пение» – Варвара Архипова и в номинации «Современный танец» – София Киперман. Свои заслуженные награды также получили лауреаты первой, второй и третьей степени во всех номинациях.

«Благодаря участию в фестивале студенты смогли заявить о себе, найти новых друзей из других учебных заведений области, побывать в южной столице региона и узнать историю города на экскурсии. Организаторы проделали большую работу, чтобы у каждого участника и члена жюри после этого фестиваля остались только положительные эмоции», – отметили организаторы.