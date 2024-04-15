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Культура

В Великих Луках определили победителей Студвесны

Итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» подвели в Великих Луках. В этом году в очном туре участвовали более 160 студентов из Пскова, Великих Лук, Опочки и Невеля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • В Великих Луках определили победителей студвесны
    Фото: Организаторы «Студенческой весны»
  • В Великих Луках определили победителей студвесны
    Фото: Организаторы «Студенческой весны»
  • В Великих Луках определили победителей студвесны
    Фото: Организаторы «Студенческой весны»
  • В Великих Луках определили победителей студвесны
    Фото: Организаторы «Студенческой весны»
  • В Великих Луках определили победителей студвесны
    Фото: Организаторы «Студенческой весны»
  • В Великих Луках определили победителей студвесны
    Фото: Организаторы «Студенческой весны»

По итогам отборочного тура обладателями Гран-при стали: в номинации «Струнные инструменты» – Иван Александров, в номинации «Эстрадный монолог» – Сергей Нищимнов, в номинации «Цирковое искусство» – Борис Тодоров, в номинации «Эстрадное пение» – Варвара Архипова и в номинации «Современный танец» – София Киперман. Свои заслуженные награды также получили лауреаты первой, второй и третьей степени во всех номинациях.

«Благодаря участию в фестивале студенты смогли заявить о себе, найти новых друзей из других учебных заведений области, побывать в южной столице региона и узнать историю города на экскурсии. Организаторы проделали большую работу, чтобы у каждого участника и члена жюри после этого фестиваля остались только положительные эмоции», – отметили организаторы.

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