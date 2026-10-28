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Культура

Программу «Ночи искусств – 2026» представил Изборский музей

3 ноября в Государственном музее-заповеднике «Изборск» состоится Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств – 2026». В этом году акция пройдёт под девизом «В единстве культур – сила народа». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Программа акции:

Ансамбль Изборской крепости.

19:00 «Каменный страж земли Русской» – экскурсия по вечерней крепости.

17:00 – 22:00 «Александр Невский» – художественный исторический фильм режиссёра Сергея Эйзенштейна, 1938.

Выставочный зал.

20:30 «Сето. Уникальные украшения. Традиционная одежда» –

экскурсия по выставке. Демонстрационный мастер-класс по ткачеству.

21:00 – 22:00 «Секреты сетоской кухни» – традиционные блюда народа сето.

Экспозиция «Летопись древнего города Изборска:

от начала России до Полтавской баталии».

Дом купца Анисимова.

17:00 – 21:00 Средневековые настольные игры: «Мельница», «Дальдоза», «Алькерк»

«Изборская палата русской словесности и православной веры»,
флигель дома купца Анисимова.

17:00 – 22:00 «Изборский дух» – документальный фильм о создании Изборской палаты русской словесности и православной веры с росписями народного художника СССР Петра Павловича Оссовского.

Детский музейный центр «Родная сказка».

Дом купца Шведова.

17:00 «Детство – дело серьёзное» – экскурсия-диалог по интерактивной выставке.

18:00 «Родная игрушка» – музейное занятие, знакомство с народным промыслом глиняной игрушки.

17:00 – 21:00 «Встречают по одёжке» – мастер-класс по созданию тряпичной куклы в традиционной одежде.

Уточнить информацию можно по телефону 8 (8112) 33-16-17, izborsk331617@yandex.ru.

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