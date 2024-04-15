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Культура

Выставка «Ковалевская и космос» открылась в Полибино

Выставка «Ковалевская и космос» открылась в музее-усадьбе С. В. Ковалевской (Полибино). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

  • О космосе могут узнать жители Псковской области, посетив выставку в Полибино
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • О космосе могут узнать жители Псковской области, посетив выставку в Полибино
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • О космосе могут узнать жители Псковской области, посетив выставку в Полибино
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • О космосе могут узнать жители Псковской области, посетив выставку в Полибино
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • О космосе могут узнать жители Псковской области, посетив выставку в Полибино
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • О космосе могут узнать жители Псковской области, посетив выставку в Полибино
    Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

Софья Ковалевская была увлечена космосом, создала «Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна», а прадед Софьи Ковалевской Федор Иванович Шуберт был академиком астрономии, рассказали в музее.

На выставке можно узнать о некоторых учёных: Сергее Королёве, Константине Циолковском и Ари Штернфельде. Исследования и проекты этих людей позволили Юрию Гагарину и другим космонавтам отправиться за пределы Земли.

В рамках выставки есть три зала. В первом из них под названием «Через тернии к звездам» представлены линогравюры Игнатия Чапкина, объединенные космическими сюжетами. Второй из них – «Тяжесть исчезла» – посвящена победам Константина Циолковского, Софьи Ковалевской, Ари Штернфельда, Сергея Королёва.

В третьем, под названием «Если быть, то быть первым», который музейщики создали вместе с коллекционерами и жителями региона, которые сохранили ценные вещи, можно увидеть предметы космической тематики.

Всего тут можно увидеть порядка 250 предметов. Выставка действует до 4 ноября.

Ранее сообщалось, что астрофестиваль пройдёт в Пскове в мае.

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