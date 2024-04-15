Подросток на мопеде устроил гонку с полицией в Палкинском районе

15:50, 15 апреля 2024, ПАИ

Подросток пытался скрыться на мопеде от полиции в Палкинском районе, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что в начале марта текущего года 16-летний житель Палкинского района ехал на мопеде без прав. Его заметили сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский», от которых подросток безуспешно попытался скрыться.

Суд признал несовершеннолетнего виновным по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.

Его родители также привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию сына.