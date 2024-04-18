Монументальная живопись Пскова станет темой программы «Проект Реставрация»

12:02, 18 апреля 2024, ПАИ

Монументальная живопись Пскова станет главной темой программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 18 апреля. Очередной выпуск выйдет в эфир в 14:00 мск.

Гостьями программы станут художники-реставраторы отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Татьяна Федоренко и Анна Ельпантифорова.

Фреска, стенная роспись или монументальная живопись - есть ли и в чем разница?

Как в Пскове реставрируют монументальную живопись?

Есть новые находки и открытия монументальной живописи на памятниках архитектуры Пскова?

Об этом с экспертами поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.