Монументальная живопись Пскова станет темой программы «Проект Реставрация»
Монументальная живопись Пскова станет главной темой программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 18 апреля. Очередной выпуск выйдет в эфир в 14:00 мск.
Гостьями программы станут художники-реставраторы отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Татьяна Федоренко и Анна Ельпантифорова.
Фреска, стенная роспись или монументальная живопись - есть ли и в чем разница?
Как в Пскове реставрируют монументальную живопись?
Есть новые находки и открытия монументальной живописи на памятниках архитектуры Пскова?
Об этом с экспертами поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.
Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.
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