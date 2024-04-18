Мошенники рассылают псковичам сообщения с подложного аккаунта председателя городской Думы

16:06, 18 апреля 2024, ПАИ

Мошенники рассылают псковичам сообщения с подложного аккаунта председателя городской Думы, сообщили ПАИ в пресс-службе представительного органа.

«От имени председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко идет рассылка ложных сообщений в разных мессенджерах.

Чтобы убедиться, что сообщение прислал именно Александр Гончаренко, свяжитесь с ним удобным для вас способом. Сохраняйте бдительность! Просим вас не реагировать на сообщения мошенников и блокировать их, не вступая в переписку», – с таким предупреждением в городской Думе обратились к горожанам.

Напомним, что имя Александра Гончаренко используется злоумышленниками не в первый раз. Волна фейковых сообщений уже фиксировалась в конце февраля.