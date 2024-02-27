Мошенники рассылают псковичам сообщения о проверках ФСБ от имени председателя городской Думы

16:32, 27 февраля 2024, ПАИ

Мошенники рассылают псковичам в мессенджерах сообщения о проверках ФСБ от имени председателя городской Думы, предупредили в пресс-службе ПГД.

«Просим вас не реагировать на предложения мошенников. Чтобы убедиться, что сообщение прислал именно Александр Гончаренко, свяжитесь с ним удобным для вас способом», – просят горожан.