Мошенники рассылают псковичам сообщения о проверках ФСБ от имени председателя городской Думы
Мошенники рассылают псковичам в мессенджерах сообщения о проверках ФСБ от имени председателя городской Думы, предупредили в пресс-службе ПГД.
«Просим вас не реагировать на предложения мошенников. Чтобы убедиться, что сообщение прислал именно Александр Гончаренко, свяжитесь с ним удобным для вас способом», – просят горожан.
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