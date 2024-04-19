Псков поднялся на вторую строчку в голосовании за звание культурной столицы России

09:39, 19 апреля 2024, ПАИ

Псков поднялся на вторую строчку в голосовании за звание культурной столицы России в 2026 году, следует из открытой статистики голосования на портале «Госуслуги».

От первого места Псков отделяет всего лишь 7 голосов. Сейчас за Псков проголосовал 241 человек, а за кандидата на первом месте, город Смоленск, свой голос отдали 248 человек. Проголосовать за свой город можно здесь. Для того чтобы проголосовать, необходимо предварительно авторизоваться на портале.

Напомним, что голосование за культурную столицу России 2026 года стартовало вчера, 18 апреля. Голосование продлится до 1 декабря. Сейчас в голосовании участвуют 26 городов, но их список может быть расширен до 1 июня. Для этого представители города, претендующего на звание, должны подать заявку на участие.