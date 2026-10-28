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Общество

Замглавы администрации Пскова рассказал, что даёт участие в конкурсе «Лучший по профессии»

Приём заявок на ежегодный конкурс рабочих профессий «Лучший по профессии» стартовал в Пскове 26 октября. Почему псковичам стоит в нём участвовать, рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

В 2026 году конкурс, который проходит уже в пятый раз, включает четыре номинации: своё мастерство продемонстрируют маляры, трактористы, официанты и мастера маникюра. Для победы претендентам предстоит пройти профильное тестирование, а также выполнить практические задания.

По словам Андрея Ульянова, список номинаций формируется с учётом материально-технической базы площадок, где можно безопасно объективно оценить навыки специалистов. Кроме того, учитывается наличие в городе программ обучения на этих направлениях. Ежегодно организаторы сознательно объединяют профессии рабочей, творческой и туристической направленности, которые на первый взгляд кажутся далёкими друг от друга, но на деле составляют единый каркас городской среды.

Принять участие в конкурсе могут как отдельные специалисты, так и представители организаций, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Подробная информация о заявках размещена на сайте администрации Пскова. Сотрудники готовы помочь с оформлением документов. Победителей традиционно ждут денежные призы и подарки.

Заместитель главы администрации Пскова отметил, что абсолютное большинство лауреатов не только остаются в профессии, но и выходят на новый уровень. Конкурс помогает специалистам заявить о себе, получить от экспертов обратную связь и стать заметнее в своей сфере.

«Мы видим миссию этого конкурса в первую очередь как стратегический инструмент формирования будущего рынка труда. Это вопрос городской конкурентоспособности и хороший пример для молодёжи, которая видит, что можно быть крутым специалистом, получать признание и развиваться. Для родителей это тоже ориентир, они понимают, что рабочая профессия – реальный достойный путь. Вкладываться в престиж рабочих профессий – это надёжная инвестиция города в собственную экономику, стабильность и человеческий капитал», – подчеркнул Андрей Ульянов.

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