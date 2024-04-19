Память жертв геноцида советского народа почтили представители молодёжных организаций Псковской области

13:04, 19 апреля 2024, ПАИ

Представители молодёжных организаций Псковской области возложили цветы к памятнику жертвам нацистской жестокости в деревне Лухново под Псковом сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память жертв геноцида советского народа, сообщили ПАИ в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.

«Мы должны помнить об этих людях, потому что они претерпели такие жертвы, такие издевательства над собой, чтобы мы жили сейчас с вами под мирным небом. В этом мероприятии принимают участие молодые люди, мы хотим донести до них эти важные страницы нашей истории, чтобы они помнили, чтили, понимали, какой ценой досталась свобода», – отметила руководитель областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева.

За три года оккупации Псковской области немецко-фашистскими захватчиками жертвами геноцида стали более 70 тысяч мирных жителей, в том числе 1 400 детей. Немецкие войска расстреливали жителей Псковской области в деревне Лухново.

Акцию возложения цветов организовали сотрудники Центра молодёжи и общественных инициатив. В ней приняли участие активисты «Движения первых», волонтёры Ресурсного центра добровольчества и представители других молодёжных организаций.