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Культура

Фестиваль народных театров «Бугровский гарнец» проведёт Пушкинский заповедник 

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» совместно с псковским центром образовательных и культурных инициатив «Параллели» готовит новый проект – фестиваль народных театров «Бугровский гарнец», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Название будущего фестиваля выбрали «по месту» его проведения – в музее-мельнице в деревне Бугрово в составе Пушкинского заповедника. В «Михайловском» пояснили, что слово «гарнец» на Руси означало меру сыпучих тел, прежде всего хлеба, и в пушкинское время плату за помол зерна на мельнице называли гарнцевым сбором. Особой фестивальной «платой» для бугровского мельника станут народные сказки, байки, присказки и другой фольклорный материал как материал для игровых и кукольных (прежде всего традиционных петрушечных) спектаклей, театрализованных игровых программ.

На фестивале будут представлены детские и взрослые самодеятельные театры и фольклорные коллективы как из Псковской области, так и из других регионов страны. Его проведение запланировано на вторую декаду июля, и сейчас организаторы ведут приём и обработку заявок от желающих участвовать в первых показах.

Подробную информацию о Всероссийском фестивале любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» можно найти в Положении о фестивале.

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