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Представители здравоохранения Псковской области принимают участие в расширенной коллегии Минздрава России

Представители здравоохранения Псковской области принимают участие в расширенной коллегии Минздрава России. Об этом сообщила председатель профильного комитета Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

  • Представители здравоохранения Псковской области принимают участие в расширенной коллегии Минздрава России
    Фото: Telegram-канал Марины Гаращенко
  • Представители здравоохранения Псковской области принимают участие в расширенной коллегии Минздрава России
    Фото: Telegram-канал Марины Гаращенко
  • Представители здравоохранения Псковской области принимают участие в расширенной коллегии Минздрава России
    Фото: Telegram-канал Марины Гаращенко
  • Представители здравоохранения Псковской области принимают участие в расширенной коллегии Минздрава России
    Фото: Telegram-канал Марины Гаращенко

«Сегодня принимаю участие вместе с коллегами в расширенной коллегии Минздрава России. Приветственное слово участникам коллегии направил президент Владимир Путин, видеообращение – председатель правительства Михаил Мишустин», – рассказала Марина Гаращенко.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова в своём докладе озвучила, что новые национальные проекты начнут реализовываться с 1 января 2025 года. После пленарной сессии пройдёт большая образовательная программа, в которой принимают участие региональные министры здравоохранения, курирующие вице-губернаторы, главные врачи, главные внештатные специалисты, руководители территориальных органов.

Вместе с Мариной Гаращенко в мероприятиях сегодня принимают участие директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова, врио руководителя Росздравнадзора по Псковской области Юрий Косолапов, главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко и и. о. главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.

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