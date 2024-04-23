Пскович принимает участие во всероссийских соревнованиях по гребле

13:13, 23 апреля 2024, ПАИ

Пскович, воспитанник спортшколы «Ника», Артемий Усанов принимает участие во всероссийских соревнованиях по гребле «Регата на призы олимпийских чемпионов Николая Спинёва и Сергея Федоровцева», которые проходят в Ростове-на-Дону с 23 по 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

В соревнованиях принимает участие 371 гребец из 17 регионов России. Спортсмены посоревнуются на дистанции в 2000 метров в одиночках, двойках, четвёрках и восьмёрках.

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