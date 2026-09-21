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Стало известно расписание забегов «Кросса нации» в Великих Луках

Организаторы Всероссийского дня бега «Кросс нации» опубликовали расписание забегов, которые пройдут в Великих Луках 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Фото: ПАИ

Центральной площадкой соревнований станет набережная реки Ловать у Вечного огня, старт – от летней эстрады. Регистрация участников откроется 26 сентября с 09:00 до 11:00 на месте старта. Мандатная комиссия будет работать до 25 сентября на стадионе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Для допуска необходимы документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, медицинское заключение врача о допуске и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Программа дня включает забеги на 500, 1 000, 4 000 и 8 000 метров для разных возрастных групп. Старт первому забегу будет дан в 12:00. Торжественная церемония открытия запланирована на 11:30. Награждение победителей и призёров пройдёт с 14:30 до 15:30. Победители и призёры в каждой возрастной группе получат медали и дипломы Минспорта России, а победителям вручат памятные призы.

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