Великолукские студенты завоевали медали суперфинала Национальной студенческой лиги спортивной борьбы
Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами суперфинала Национальной студенческой лиги спортивной борьбы, который прошёл в Санкт-Петербурге 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе академии.
В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов в двух дисциплинах – вольной и греко-римской борьбе. Турнир проводился при поддержке Российского спортивного фонда.
В греко-римской борьбе Муслим Исаев (Псковская область) занял второе место в весовой категории до 72 килограммов, Михаил Медведев (Псковская область) стал вторым в категории до 67 килограммов. В вольной борьбе Даниил Кривов (Калининградская область) одержал победу в категории до 74 килограммов.
В академии поздравили спортсменов с достойным выступлением и пожелали им новых побед и спортивных достижений.
Великолукские студенты завоевали медали суперфинала Национальной студенческой лиги спортивной борьбы
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