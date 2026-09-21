Великолукские студенты завоевали медали суперфинала Национальной студенческой лиги спортивной борьбы

14:27, 21 сентября 2026, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами суперфинала Национальной студенческой лиги спортивной борьбы, который прошёл в Санкт-Петербурге 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе академии.



Фото: пресс-служба турнира



Фото: пресс-служба турнира



Фото: пресс-служба турнира





В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов в двух дисциплинах – вольной и греко-римской борьбе. Турнир проводился при поддержке Российского спортивного фонда.

В греко-римской борьбе Муслим Исаев (Псковская область) занял второе место в весовой категории до 72 килограммов, Михаил Медведев (Псковская область) стал вторым в категории до 67 килограммов. В вольной борьбе Даниил Кривов (Калининградская область) одержал победу в категории до 74 килограммов.

В академии поздравили спортсменов с достойным выступлением и пожелали им новых побед и спортивных достижений.