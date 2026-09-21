Псковские всадники завоевали золото и серебро в заключительный день спартакиады в Ессентуках
Псковские всадники, воспитанники спортшколы «Надежда» завоевали золотую и серебряную медали в заключительный день Всероссийской спартакиады специальной олимпиады по конному спорту в Ессентуках. Об этом ПАИ сообщили в конноспортивном клубе «Родина».
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Фото: конноспортивный клуб «Родина»
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Фото: конноспортивный клуб «Родина»
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Фото: конноспортивный клуб «Родина»
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Фото: конноспортивный клуб «Родина»
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Фото: конноспортивный клуб «Родина»
В выездке Сергей Иванов занял первое место в категории BI. Награду спортсмену вручил глава Ессентуков Владимир Крутников. Любовь Дмитрачкова стала второй в категории CI. В этот день спортсменка праздновала день рождения.
«Уставшие, но совершенно счастливые», – отметили в клубе.
Псковские всадники завоевали золото и серебро в заключительный день спартакиады в Ессентуках
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