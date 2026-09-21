Псковские всадники завоевали золото и серебро в заключительный день спартакиады в Ессентуках

13:19, 21 сентября 2026, ПАИ

Псковские всадники, воспитанники спортшколы «Надежда» завоевали золотую и серебряную медали в заключительный день Всероссийской спартакиады специальной олимпиады по конному спорту в Ессентуках. Об этом ПАИ сообщили в конноспортивном клубе «Родина».



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»









В выездке Сергей Иванов занял первое место в категории BI. Награду спортсмену вручил глава Ессентуков Владимир Крутников. Любовь Дмитрачкова стала второй в категории CI. В этот день спортсменка праздновала день рождения.

«Уставшие, но совершенно счастливые», – отметили в клубе.