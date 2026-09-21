Дубль «Зенита» с псковичом в составе вышел в группу «Золото» Второй лиги
Петербургский «Зенит-2» с псковичом Евгением Дубининым в составе одержал гостевую победу над «Иртышом» со счётом 2:0 во Второй лиге А группы «Серебро» и досрочно получил путёвку в «Золото». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
После девяти сыгранных матчей петербуржцы набрали 23 очка и гарантировали себе место в топ-4 сезона. Отметим, что из группы «Золото» команды идут на повышение в Первую лигу.
В прошедших играх «Зенита-2» Евгений Дубинин ни разу не появился на поле.
Псковские всадники завоевали золото и серебро в заключительный день спартакиады в Ессентуках
«Луки-Энергия – 2» на пять очков оторвалась от «Пскова» на чемпионате СЗФО по футболу
Псковская «Стрела» выиграла серебро Кубка ОФФ «Северо-Запад» среди мальчиков до десяти лет
Николай Замешаев из Гдова стал лучшим бомбардиром на первенстве России по микрофутзалу