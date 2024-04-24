Пять вице-спикеров Псковского облсобрания вошли в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

18:29, 24 апреля 2024, ПАИ

Все пять вице-спикеров Псковского областного Собрания депутатов и председатели ключевых комитетов вошли в топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Армен Мнацаканян занял второе место с медиаиндексом 2 723, Александр Братчиков – четвёртое место с медиаиндексом 1 903,1, Игорь Дитрих – шестое место с медиаиндексом 1 598, Юрий Сорокин – восьмое место с медиаиндексом 1 477, и Виктор Остренко расположился на 12-м месте с медиаиндексом 979.

Вместе с этим в топ-15 попали спикеры, возглавляющие важные региональные комитеты. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов занял пятое место (медиаиндекс 1 701), а председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов – 13-е место с медиаиндексом 913. Все они активно участвовали в подготовке к сессиям регионального парламента и в самих заседаниях.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».