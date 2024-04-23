Алексей Севастьянов и Андрей Козлов войдут в попечительский совет регионального фонда капремонта

14:40, 23 апреля 2024, ПАИ

На апрельской сессии депутатский корпус регионального парламента утвердил кандидатуры представителей Собрания в попечительском совете Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В состав совета войдут председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Полномочия регионального парламента участвовать в работе попечительского совета фонда установлены законом «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».

В настоящее время председателем попечительского совета Регионального оператора является первый заместитель губернатора области Вера Емельянова.