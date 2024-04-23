Алексей Севастьянов и Андрей Козлов войдут в попечительский совет регионального фонда капремонта
На апрельской сессии депутатский корпус регионального парламента утвердил кандидатуры представителей Собрания в попечительском совете Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
В состав совета войдут председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.
Полномочия регионального парламента участвовать в работе попечительского совета фонда установлены законом «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».
В настоящее время председателем попечительского совета Регионального оператора является первый заместитель губернатора области Вера Емельянова.
Алексей Севастьянов и Андрей Козлов войдут в попечительский совет регионального фонда капремонта
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