Псковскую чемпионку России по хоккею вызвали на сборы национальной команды страны

13:53, 25 апреля 2024, ПАИ

Псковскую чемпионку России по хоккею Анастасию Тельнову снова вызвали на сборы женской молодёжной национальной команды страны, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Сборы стартовали 22 апреля в Новогорске. В нём принимают участие 26 хоккеисток, в том числе Анастасия Тельнова, игрок команды «Динамо-Нева».

Напомним, что «Динамо-Нева» в этом году впервые в истории стала чемпионом России по хоккею среди женщин.

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