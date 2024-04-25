Псковскую чемпионку России по хоккею вызвали на сборы национальной команды страны
Псковскую чемпионку России по хоккею Анастасию Тельнову снова вызвали на сборы женской молодёжной национальной команды страны, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».
Сборы стартовали 22 апреля в Новогорске. В нём принимают участие 26 хоккеисток, в том числе Анастасия Тельнова, игрок команды «Динамо-Нева».
Напомним, что «Динамо-Нева» в этом году впервые в истории стала чемпионом России по хоккею среди женщин.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Чемпионат и первенство СЗФО по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
Рекордное количество экипажей примет участие в ралли «Голубые озёра» в Пустошкинском районе