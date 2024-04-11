16-летняя псковичка стала чемпионкой России по хоккею
16-летняя псковичка в составе петербургской команды «Динамо-Нева» стала чемпионкой Кубка Женской хоккейной лиги, который является главным сезонным чемпионатом по хоккею среди женских команд в России. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В финальной серии команда «Динамо-Нева» переиграла красноярскую «Бирюсу» – 4:1. Последний матч серии завершился победой петербурженок со счётом 3:2. Для клуба с берегов Невы это первая победа в рамках Женской хоккейной лиги.
Всего в рамках регулярного чемпионата Анастасия Тельнова сделала две результативные передачи. Ещё один ассист псковичка исполнила в плей-офф. Также отметим, что в рамках регулярного чемпионата Анастасия Тельнова проводила на площадке девять с половиной минут в среднем за игру. В рамках плей-офф это время сократилось до пяти с половиной минут.
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