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Индекс туриста: как изменились цены на отдых в Пскове

Туристическая привлекательность Пскова в последнее время стабильно растёт. Регион становится одним из популярных направлений коротких туров выходного дня в России. В отделении «Псков» Банка России по просьбе «Псковской правды» подсчитали, как изменились цены на отдых по сравнению с прошлым годом, после чего редакция подготовила на основе этих данных инфографику.

Индекс туриста: как изменились цены на отдых в Пскове. Инфографика Кирилла Гавриленко

В индексе туриста учтена стоимость авиаперелёта, суточного проживания в гостинице, двух обедов и ужина в ресторане, автобусной экскурсии, а также посещения музея и театра.

Мартовские расходы путешественника в Псковской области за год выросли на 2,5 %. Сильнее всего подорожали билеты в театр (на 19 %) и автобусные экскурсии (на 24 %). При этом стоимость билета в музей не изменилась, а билеты на самолёт подешевели за год на 8,8 %. Стоимость обеда в ресторане в годовом выражении увеличилась на 2 %, а ужина – на 6 %. Номер в четырёх- или пятизвёздочном отеле обойдётся туристу на 13,2 % дороже, чем год назад.

«Годовая инфляция, которую Росстат рассчитывает на основании более 560 товаров и услуг, в марте составила в целом в стране 7,7 %, а в Псковской области – 6,5 %. Изменение стоимости отдыха в регионе за год было меньше уровня инфляции. Стоит отметить, что личная инфляция может отличаться от официальной, поскольку у каждого свой набор потребляемых товаров и услуг», – рассказала руководитель направления экономического анализа отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Надежда Звонкова.

Подробнее об инфляции в Псковской области можно узнать на сайте Банка России, а свою личную инфляцию можно посчитать с помощью калькулятора на сайте fincult.info.

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