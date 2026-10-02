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Общество

Как изменилась «Семейная ипотека» – объясняем в карточках

С 1 октября 2026 года изменились условия льготной ипотечной программы «Семейная ипотека», сообщили ПАИ в министерстве финансов Псковской области. Теперь процентная ставка и лимиты кредитования зависят от количества детей в семье и региона покупки жилья.

  • ​Как изменилась «Семейная ипотека»
    Фото: Минфин России
  • ​Как изменилась «Семейная ипотека»
    Фото: Минфин России
  • ​Как изменилась «Семейная ипотека»
    Фото: Минфин России
  • ​Как изменилась «Семейная ипотека»
    Фото: Минфин России
  • ​Как изменилась «Семейная ипотека»
    Фото: Минфин России
  • ​Как изменилась «Семейная ипотека»
    Фото: Минфин России
  • ​Как изменилась «Семейная ипотека»
    Фото: Минфин России
  • ​Как изменилась «Семейная ипотека»
    Фото: Минфин России
  • ​Как изменилась «Семейная ипотека»
    Фото: Минфин России

По данным Минфина России, для всей страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, действуют следующие условия: для семей с пятью и более детьми ставка составит 2% годовых при лимите до 10 млн рублей, с четырьмя – 4% и до 10 млн, с тремя – 6% и до 10 млн, с двумя – 8% и до 8 млн, с одним ребёнком – 10% и до 6 млн рублей. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимиты выше: с пятью и более детьми – 4% и до 18 млн рублей, с четырьмя – 6% и до 18 млн, с тремя – 8% и до 18 млн, с двумя – 10% и до 15 млн, с одним ребёнком – 12% и до 12 млн рублей.

Ставка 6% независимо от количества детей и региона сохраняется для семей с ребёнком-инвалидом, а также при кредите на строительство частного дома, его завершение или покупку земли с последующим возведением жилья.

Государственное субсидирование льготной ставки теперь ограничено 15 годами – ранее срок составлял 30 лет. Также вводится обязательная регистрация в приобретённом жилье в течение пяти лет с даты оформления кредита.

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