Как устроено Заксобрание Псковской области – инфографика ПАИ
Структуру Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва утвердили депутаты на первой сессии во вторник, 29 сентября.
Спикером парламента стал Борис Елкин. У него есть четыре заместителя, включая одного первого зама.
Также в структуре – пять комитетов и пять комиссий.
В инфографике – полная картина: председатели, их заместители и персональный состав каждого комитета. Смотрите, кто будет принимать ключевые решения для региона.
Инфографику о структуре Заксобрания Псковской области можно скачать здесь. С составом регионального парламента можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.
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