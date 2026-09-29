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Политика

Как устроено Заксобрание Псковской области – инфографика ПАИ

Структуру Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва утвердили депутаты на первой сессии во вторник, 29 сентября.

Спикером парламента стал Борис Елкин. У него есть четыре заместителя, включая одного первого зама.

Также в структуре – пять комитетов и пять комиссий.

В инфографике – полная картина: председатели, их заместители и персональный состав каждого комитета. Смотрите, кто будет принимать ключевые решения для региона.

Инфографика Кирилла Гавриленко / ПАИ

Инфографику о структуре Заксобрания Псковской области можно скачать здесь. С составом регионального парламента можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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