Как устроено Заксобрание Псковской области – инфографика ПАИ

18:52, 29 сентября 2026, ПАИ

Структуру Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва утвердили депутаты на первой сессии во вторник, 29 сентября.

Спикером парламента стал Борис Елкин. У него есть четыре заместителя, включая одного первого зама.

Также в структуре – пять комитетов и пять комиссий.

В инфографике – полная картина: председатели, их заместители и персональный состав каждого комитета. Смотрите, кто будет принимать ключевые решения для региона.

Инфографику о структуре Заксобрания Псковской области можно скачать здесь. С составом регионального парламента можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.