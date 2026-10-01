Главные мысли гостей форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов»
Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» открылся в Пскове. Телеканал «Первый Псковский» развернул на мероприятии выездную студию и спросил гостей о главном.
Гости форума рассказали, зачем региону нужен свой бренд, чем Псковская область отличается от других и как влюбить в неё туриста так, чтобы он вернулся. Главные тезисы из их ответов собраны в карточках.
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