Утро в псковском лесу

18:13, 30 апреля 2024, ПАИ

28 апреля 2024 года. Лесное озеро, Псковская область, Гдовский район. И погода великолепная, и время для лова леща самое что ни на есть подходящее, и знаем, что в этом озере его всегда было много и никуда он отсюда не делся, но... Ни единой поклёвки за четыре часа.

Но зато какие вокруг пейзажи великолепные! В таком лесу от ещё не тронутой человеком природы дух захватывает. Ну чем не Шишкин с его картиной «Утро в сосновом лесу»? Помните медвежат на его холсте? Вот в этом месте, где мы побывали, только мишек не хватало, а всего остального — леса, солнца, сосен, буреломов — в полном достатке.

И даже больше, чем у Шишкина, и красивее: и озеро рядом, и ручей впадает, и бурелом круче. Такой огромной сосны, вывернутой с корнем, я ещё не встречал. Размер корневища просто поражает. Впечатляющая картина, красивая и печальная одновременно. Очень живописное место.



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный





И как тут удержаться и не сделать фото на память? Я с трудом, но залез на ствол сваленной сосны, как эквилибрист, прошёл по нему метров двадцать пять до вывернутого корневища. Высоко. Можно и проблемы найти на свою голову, если свалишься ненароком.

Да и с косолапыми здесь тоже, наверное, проблем нет – в том смысле, что они здесь где-то неподалёку тоже обязательно присутствуют. Мой знакомый Игорь Владимирович из деревни Кола, что в нижнем течении реки Желчи, пару недель назад прислал видео, где в двадцати метрах перед его машиной лесную дорогу перебегает один из представителей косолапых. Видеорегистратор эту пробежку зафиксировал. И наше озеро неподалёку от Желчи, так что...

Рано утром мы на берегу одни ещё были, но уже часам к девяти подтянулись отдыхающие и одну полянку заняли, чуть позже и на другой туристы обосновались, а когда возвращались, то и на берегах других водоёмов Гдовского района машин и палаток было уже не пересчитать.

А почему бы и нет? Выходные дни и отличная погода к этому располагают. А псковская природа греет душу, ласкает взор и манит, манит и манит…