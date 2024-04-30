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Общество

Утро в псковском лесу

Фото здесь и далее из личного архива автора

28 апреля 2024 года. Лесное озеро, Псковская область, Гдовский район. И погода великолепная, и время для лова леща самое что ни на есть подходящее, и знаем, что в этом озере его всегда было много и никуда он отсюда не делся, но... Ни единой поклёвки за четыре часа.

Сегодня лещовое озеро промолчало...

Но зато какие вокруг пейзажи великолепные! В таком лесу от ещё не тронутой человеком природы дух захватывает. Ну чем не Шишкин с его картиной «Утро в сосновом лесу»? Помните медвежат на его холсте? Вот в этом месте, где мы побывали, только мишек не хватало, а всего остального — леса, солнца, сосен, буреломов — в полном достатке.

Не здесь ли живописец Иван Шишкин свою картину «Утро в сосновом лесу» писал?

И даже больше, чем у Шишкина, и красивее: и озеро рядом, и ручей впадает, и бурелом круче. Такой огромной сосны, вывернутой с корнем, я ещё не встречал. Размер корневища просто поражает. Впечатляющая картина, красивая и печальная одновременно. Очень живописное место.

  • По такому лесу сильно не разгуляешься
    Фото: Николай Бесклевный
  • По такому лесу сильно не разгуляешься
    Фото: Николай Бесклевный
  • По такому лесу сильно не разгуляешься
    Фото: Николай Бесклевный

И как тут удержаться и не сделать фото на память? Я с трудом, но залез на ствол сваленной сосны, как эквилибрист, прошёл по нему метров двадцать пять до вывернутого корневища. Высоко. Можно и проблемы найти на свою голову, если свалишься ненароком.

Непросто было забраться на это дерево

Да и с косолапыми здесь тоже, наверное, проблем нет – в том смысле, что они здесь где-то неподалёку тоже обязательно присутствуют. Мой знакомый Игорь Владимирович из деревни Кола, что в нижнем течении реки Желчи, пару недель назад прислал видео, где в двадцати метрах перед его машиной лесную дорогу перебегает один из представителей косолапых. Видеорегистратор эту пробежку зафиксировал. И наше озеро неподалёку от Желчи, так что...

Рано утром мы на берегу одни ещё были, но уже часам к девяти подтянулись отдыхающие и одну полянку заняли, чуть позже и на другой туристы обосновались, а когда возвращались, то и на берегах других водоёмов Гдовского района машин и палаток было уже не пересчитать.

Почти все полянки на берегах гдовских озёр и рек в эти праздничные дни были плотно заселены отдыхающими

А почему бы и нет? Выходные дни и отличная погода к этому располагают. А псковская природа греет душу, ласкает взор и манит, манит и манит…

Николай Бесклёвный
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