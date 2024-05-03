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Происшествия

Петербуржца и иностранца осудили в Псковской области за попытку кражи

Жителя Санкт-Петербурга и иностранца осудили в Стругокрасненском районе за попытку кражи из магазина товара почти на 120 тысяч рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Петербуржца и иностранца осудили в Стругокрасненском районе за попытку кражи спиртного и сигарет на почти 120 тысяч рублей. Фото: ПАИ

Осенью 2023 года мужчины решили обокрасть один из сетевых магазинов. Ночью 3 декабря 2023 года они проникли в магазин, отжав топором входную металлопластиковую дверь. Со стеллажей злоумышленники взяли спиртное, сигареты, жевательную резинку на сумму более 119 тысяч рублей. Однако на месте преступления их обнаружили сотрудники Росгвардии. Мужчины попытались скрыться, но их задержали.

В судебном заседании злоумышленники признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Стругокрасненский районный суд признал их виновными в совершении преступления по части 3 статьи 30 – пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам).

Иностранному гражданину назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, ранее неоднократно судимому жителю Санкт-Петербурга – лишение свободы на два года.

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