Renault сбил подростка на нерегулируемом переходе в Пскове

22:51, 24 сентября 2026, ПАИ

Автомобиль Renault сбил пешехода на нерегулируемом переходе возле дома № 18/11 на улице Байкова в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

Пострадал подросток 2010 года рождения. Его госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. ЧП произошло за деревней Копылок в Пустошкинском районе. Мужчина погиб на месте.