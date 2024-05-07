Андрей Козлов: Гарант независимости России – наш президент
Гарант независимости России – ее президент, подчеркнул председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. Сегодня, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России.
«Президент озвучил еще раз приоритеты развития нашей страны, на чем она основывается с учетом исторического пути развития и что будет цениться в будущем. Я очень рад и горд, что сделал правильный выбор, что живу в этой великой, замечательной стране, которая никогда ни перед кем не преклонялась, была независима, шла своим путем. И гарант этой страны – наш президент и наш многонациональный народ», – сказал Андрей Козлов.
В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.
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