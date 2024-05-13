46 пьяных водителей задержали за неделю в Псковской области

18:00, 13 мая 2024, ПАИ

46 нетрезвых водителей задержали в Псковской области с 6 по 12 мая. 11 из них повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

За неделю сотрудники ведомства пресекли 1 679 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Также за этот период в регионе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, а 17 получили травмы различной степени тяжести.