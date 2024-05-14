Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента России

12:23, 14 мая 2024, ПАИ

Бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначены помощниками президента России. Это следует из указа главы государства Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Выпускник высших курсов КГБ СССР. С октября 1998 по апрель 1999 года он работал заместителем директора ФСБ России, начальником департамента экономической безопасности. С 16 апреля 1999 года – первый заместитель директора ФСБ России. С 9 августа 1999 года – исполняющий обязанности директора ФСБ России. С 16 августа 1999 по 12 мая 2008 года – директор ФСБ России. В 2008 году перешёл из ФСБ на работу в Совбез.

Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске. В 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 1995 году начал службу в ФСО России. С 9 августа 1999 года служил в Службе безопасности президента. Был офицером охраны в Службе безопасности президента в период первого и второго президентства Владимира Путина. В 2007 году, после назначения председателем Правительства РФ Виктора Зубкова, стал начальником его охраны. В 2012 году был заместителем начальника управления Службы безопасности президента России ФСО России. В 2014 году – заместителем начальника ГРУ, командующим силами специальных операций России. С 2015 года был начальником Главного штаба сухопутных войск – первым заместителем главкома сухопутными войсками. 24 декабря 2015 года его назначили заместителем министра обороны России. 2 февраля 2016 года указом президента России был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области. В сентябре того же года он официально избрался на должность. На губернаторских выборах в 2021 году Алексей Дюмин был переизбран на новый срок, набрав 83,6 % голосов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ. Госдума РФ одобрила это предложение. Также Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Вчера, 13 мая, кандидатуры всех заместителей главы Правительства РФ были утверждены в Госдуме РФ по итогам голосования.

Добавим, что на должность секретаря Совета безопасности России, которую ранее занимал Николай Патрушев, назначен экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу.