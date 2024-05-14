Владимир Путин переназначил на пост полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан переназначен на эту должность. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Александр Гуцан занимает пост полномочного представителя главы государства в СЗФО с 7 ноября 2018 года. До этого он 11 лет занимал должность заместителя генерального прокурора России.
Также свои посты сохранили другие полпреды президента: Игорь Комаров (Приволжский федеральный округ), Анатолий Серышев (Сибирский федеральный округ), Юрий Трутнев (Дальневосточный федеральный округ), Владимир Устинов (Южный федеральный округ), Юрий Чайка (Северо-Кавказский федеральный округ), Игорь Щеголев (Центральный федеральный округ) и Владимир Якушев (Уральский федеральный округ).
Ранее сообщалось, что бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначены помощниками президента России.
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