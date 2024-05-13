Бизнес-потенциал муниципальных образований Псковской области обсудят в Печорах
Круглый стол на тему «Бизнес-потенциал муниципальных образований Псковской области. Господдержка. Соцконтракт» пройдёт в Печорах 20 мая, передаёт корреспондент ПАИ.
В рамках встречи будут рассмотрены вопросы государственной поддержки бизнеса, возможности получения консультаций, обучения, а также как и где получить фермерский грант и заключить социальный контракт.
Круглый стол пройдёт с 11:00 до 13:00 в актовом зале печорского бизнес-инкубатора (улица Октябрьская, 3 в Печорах).
Организаторами мероприятия выступили псковский центр «Мой бизнес», комитет по социальной защите Псковской области и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
Участие в круглом столе бесплатное.
Мероприятия центра «Мой бизнес» проводятся в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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