Бизнес-потенциал муниципальных образований Псковской области обсудят в Печорах

10:04, 15 мая 2024, ПАИ

Круглый стол на тему «Бизнес-потенциал муниципальных образований Псковской области. Господдержка. Соцконтракт» пройдёт в Печорах 20 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках встречи будут рассмотрены вопросы государственной поддержки бизнеса, возможности получения консультаций, обучения, а также как и где получить фермерский грант и заключить социальный контракт.

Круглый стол пройдёт с 11:00 до 13:00 в актовом зале печорского бизнес-инкубатора (улица Октябрьская, 3 в Печорах).

Организаторами мероприятия выступили псковский центр «Мой бизнес», комитет по социальной защите Псковской области и Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Участие в круглом столе бесплатное.

Мероприятия центра «Мой бизнес» проводятся в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».