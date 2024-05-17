Великолучанка в ответ на пощечину ударила сожителя ножом в живот

09:46, 17 мая 2024, ПАИ

Жительницу Великих Лук осудят за удар ножом сожителя в живот, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в марте текущего года между сожителями возник конфликт, во время которого мужчина дал пощечину своей сожительнице. 40-летняя женщина в ответ ударила его ножом в живот. Мужчина получил проникающее ранение брюшной полости, которое повлекло тяжкий, опасный для жизни вред здоровью мужчины.

Великолучанка обвиняется в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.