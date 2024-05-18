«Ночь музеев» прошла в Музее истории и геноцида населения Псковской области в годы Великой Отечественной войны

20:45, 18 мая 2024, ПАИ

«Ночь музеев» прошла в Музее истории и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов. Об этом ПАИ сообщили в Государственном архиве Псковской области.

«Отрадно, что среди пришедших было очень много школьников. Ребята и их родители посетили авторскую экскурсию о страницах истории региона, узнали о деталях периода оккупации с опорой на архивные документы, познакомились с графическими рисунками и фотографиями времён Великой Отечественной войны», – отметили организаторы.

Кроме того, специалисты отметили, что было множество вопросов, каждый из которых достоин стать идеей для наполнения экспозиции, для формирования плана мероприятий для учащихся.

По итогам мероприятия каждый участник акции получил сертификат.