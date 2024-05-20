Известный авиаконструктор погиб в России при крушении самолёта

13:15, 20 мая 2024, ПАИ

При крушении самодельного самолёта во Владимирской области погиб пилот воздушного судна Игорь Буевич. Трагедия произошла в воскресенье, 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника аэродрома Павловское, расположенного в Суздальском районе.

Самодельный легкомоторный самолёт упал сразу после взлёта с аэродрома. «Это был первый полёт на его новом самолёте», – рассказал сотрудник аэродрома.

Игорю Буевичу было 63 года, он занимался самолётами порядка 15-20 лет, а также возглавлял предприятие «Сатурн-Авиа», созданное на базе аэроклуба во Владимирской области. На предприятии делали самолёты на заказ, а клуб регулярно осуществлял полётную деятельность.

По факту крушения самолёта следственные органы проводят проверку.