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Общество

31 мая в Псковской области изменится расписание пригородных поездов

31 мая в Псковской области изменится расписание пригородных поездов, сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.

Состав №6658 Псков - Дно отправится из Пскова в 16:56, прибудет в Березки в 17:05-17:06, Кеб 17:22-17:23, Карамышево 17:42-17:44, Вешки 18:03-18:05, Подсевы 18:20-18:32, Лунево 18:40, Порхов 19:02-19:04, Рощу 19:25-19:37, Пост 557 км 19:58. В Дно поезд прибудет в 20:01.

Состав №6724 Псков - Великие Луки отправится из Пскова в 18:00, прибудет в Березки в 18:08, Кеб 18:18, Карамышево 18:28, Вешки 18:40-18:48 (техн.), Подсевы 18:58, Лунево 19:04-19:05, Порхов 19:21-19:22, Рощу 19:34, Пост 557 км 19:46, Дно 19:48-20:02, Вязье 20:13, Дедовичи 20:50-20:53, Судому 21:06, Плотовец 21:13, Чихачево 21:22-21:25, Ашево 21:35, Лозовицы 21:42, Сущево 21:52-21:55, Загоскино 22:08-22:26 (техн.), Локню 22:41-22:42, Стримовичи 22:52, Самолуково 22:59, Киселевичи 23:12, Шубино 23:19, Новосокольники 23:28-23:30, Гущино 23:42, Воробецкую 23:50. В Великие Луки поезд прибудет в 00:01.

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