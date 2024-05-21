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Политика

Проект комплексного развития сельских территорий Псковской области обсудили в Совете Федерации

Проект комплексного развития сельских территорий Псковской области обсудили на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Расширенное заседание комитета прошло в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации сегодня, 21 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Проект комплексного развития сельских территорий Псковской области обсудили в Совете Федерации. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Заседание проводил первый заместитель председателя комитета Сергей Митин. В нём приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и органы государственной власти Псковской области.

Основным докладчиком выступила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Её выступление было посвящено сельскому хозяйству региона. Сельское хозяйство занимает большую долю ВВП Псковской области. Также в регионе за последнее время реализовано при поддержке Минсельхоза РФ два крупных проекта – построены две фермы молочного животноводства.

Также вице-губернатор представила подробный доклад о реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Псковской области. С 2020 года общий объём финансирования составил 2,2 млрд рублей. За это время удалось реализовать комплекс мероприятий по установке спортивных и детских площадок, благоустройству дворовых территорий, общественных пространств на селе, ремонту сельских дорог, обустройству водозаборных колонок и колодцев на сельских территориях, улучшению жилищных условий аграриев.

В ходе заседания сенаторы рекомендовали Минсельхозу России выделить средства на улучшение жилищных условий жителей сельских территорий Псковской области в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Сенаторы также поддержали включение Острова в качестве пилотной площадки по разработке и реализации долгосрочного плана социально-экономического развития опорных населённых пунктов и прилегающих территорий.

Кроме того, члены профильного комитета Совета Федерации поддержали предложение о ликвидации складов пестицидов в Палкинском районе и рекомендовали выделить бюджету Псковской области средства из резервного фонда на капремонт Дедовичской средней школы № 1 и Дедовичского районного центра досуга.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Отметим, что со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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