С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области
Большая делегация от Псковской области работает в эти дни в Москве. С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. В состав делегации также вошли заместители губернатора, заместители председателя областного Собрания, депутаты Государственной Думы и ПОСД, руководство исполнительных органов, региональных ведомств и другие официальные лица.
На расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации, которые пройдут с участием представителей органов государственной власти, будут рассмотрены актуальные вопросы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, развития сферы культуры и образования, сельских территорий, актуальные аспекты реализации социальной политики.
Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты, в реализации которых необходима поддержка федерального центра.
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