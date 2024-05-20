С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области

11:58, 20 мая 2024, ПАИ

Большая делегация от Псковской области работает в эти дни в Москве. С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. В состав делегации также вошли заместители губернатора, заместители председателя областного Собрания, депутаты Государственной Думы и ПОСД, руководство исполнительных органов, региональных ведомств и другие официальные лица.

На расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации, которые пройдут с участием представителей органов государственной власти, будут рассмотрены актуальные вопросы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, развития сферы культуры и образования, сельских территорий, актуальные аспекты реализации социальной политики.

Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты, в реализации которых необходима поддержка федерального центра.