Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на Рижском проспекте в Пскове
Возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома № 61 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на верхние этажи.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>