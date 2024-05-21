Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на Рижском проспекте в Пскове

17:46, 21 мая 2024, ПАИ

Возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома № 61 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на верхние этажи.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.