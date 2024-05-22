Пскович украл из магазина продукты

10:35, 22 мая 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 мая около 19:00 поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Труда в Пскове. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали 46-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты.

Ранее сообщалось, что 30-летний пскович похитил продукты и бытовую химию из торгового зала гипермаркета на улице Труда в Пскове.