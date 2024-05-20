Похитителя продуктов и бытовой химии поймали росгвардейцы в Пскове
30-летний пскович похитил продуты и бытовую химию из торгового зала гипермаркета на улице Труда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
20 мая около 20:00 сотрудникам ведомства поступил сигнал тревоги. На место происшествия выехал экипаж группы задержания.
В магазине росгвардейцы задержали псковича. По факту хищения проводится проверка.
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