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Политика

Совет Федерации поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области

Проект постановления по итогам предложений Псковской области единогласно поддержал Совет Федерации сегодня, 22 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Совет Федерации поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области. Скриншот из эфира телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»

Более детально к нему для окончательного принятия вернутся на следующем заседании Совфеда.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона.

Добавим, что в проект постановления входят дополнительный ремонт дорог на 5,2 млрд рублей, реконструкция набережной реки Ловати в Великих Луках, строительство поликлиники на 750 посещений в смену в Псковском районе и другое.

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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