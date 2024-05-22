Совет Федерации поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области
Проект постановления по итогам предложений Псковской области единогласно поддержал Совет Федерации сегодня, 22 мая, передаёт корреспондент ПАИ.
Более детально к нему для окончательного принятия вернутся на следующем заседании Совфеда.
Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона.
Добавим, что в проект постановления входят дополнительный ремонт дорог на 5,2 млрд рублей, реконструкция набережной реки Ловати в Великих Луках, строительство поликлиники на 750 посещений в смену в Псковском районе и другое.
Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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