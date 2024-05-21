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Предложения по допремонту дорог в Псковской области на 5,2 млрд рублей одобрили на комитете СФ

Предложения по допремонту дорог в Псковской области на 5,2 млрд рублей одобрили на комитете Совета Федерации по экономической политике. Встреча сенаторов и представителей Псковской области прошла в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации.

Фото: пресс-службы Совета Федерации ФС РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников познакомил членов комитета с транспортной логистикой региона, отметив, что в регионе дорожная сеть очень разветвленная — населенных пунктов более 8 тысяч. Это второй показатель в стране.

За последние годы, несмотря на сложности, региону удалось много сделать в части обновления дорожной сети, подчеркнул губернатор. «За 5 лет объем дорожного фонда мы нарастили с 5 до 13 млрд рублей, пересмотрели подходы к строительству и ремонту объектов. Почти 43% региональных дорог находятся в нормативном состоянии. Это серьезный рывок, но тем не менее больше половины дорог по-прежнему требуют внимания. Мы вышли на беспрецедентные темпы ремонта мостов — всего за 6 лет приведено в порядок 32 объекта. Но даже кратно увеличенные темпы работ в сфере дорожного строительства не позволяют решить все проблемы региона даже в долгосрочном периоде», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что не все мероприятия дорожного строительства, в частности по городу Великие Луки, можно включить в национальный проект.

На заседании комитета были представлены предложения по пяти ключевым объектам, которые невозможно включить в нацпроект БКД. На их реализацию требуется финансирование в размере 5,2 млрд рублей из расчета на три года.

Часть объектов затрагивает Великие Луки. Михаил Ведерников сначала остановился на проекте по строительству автодорожного путепровода через железнодорожные пути, что позволит обеспечить надежное транспортное сообщение между восточным и северным густонаселенными микрорайонами города. Глава региона привел пример, что жителям города, чтобы переехать из одного микрорайона в другой, приходится пересекать 17 железнодорожных переездов. Еще один проект в Великих Луках касается капитального ремонта центрального проспекта Ленина, который давно нуждается в обновлении. После капитального ремонта по центральному проспекту может быть организовано полноценное движение городских автобусов, сейчас там курсируют небольшие маршрутки.

Еще один проект — капитальный ремонт центрального моста через реку Еменку в Невеле. Он разделяет город на два микрорайона, в одном из которых находятся Невельская межрайонная больница, школа № 5 им. В. В. Смирнова и промышленный объект — Комбикормовый завод. По данному мосту ежедневно проходит пять городских автобусных маршрутов.

Все объекты полностью обеспечены проектной документацией. Представленные проекты получили одобрение и со стороны Министерства транспорта РФ.

По итогам заседания члены комитета единогласно выразили готовность поддержать регион по данным проектам и включить их в итоговый проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Псковской области».

С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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