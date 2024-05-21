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Политика

Строительство новой поликлиники в Псковской области обсудили на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике

Строительство детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на 750 посещений в смену в Псковском районе обсудили на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сегодня, 21 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Заседание комитета Совета Федерации по социальной политике. Скриншот из эфира телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»

Инициативу сенаторам представила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Новые поликлиники не строили в регионе более 50 лет. Мы сегодня занимаемся модернизацией того, что есть на территории региона. Вырос целый микрорайон в Борисовичах, на границе Пскова и Псковского района, большое количество людей переезжает туда, и наличие такой поликлиники сегодня крайне необходимо. Мы попросили бы вас поддержать возможность совместно с Министерством здравоохранения России рассмотреть механизм финансирования», – сказала Вера Емельянова.

Участники заседания комитета обсудили механизмы финансирования проектно-сметной документации и строительства.

По словам первого вице-губернатора, проектно-сметная документация новой поликлиники должна быть сделана в 2025 году. «А на 2026 год и далее, там будет трёхлетний цикл строительства, возможно запланировать средства, чтобы её построить и ввести в эксплуатацию», – отметила Вера Емельянова и уточнила, что власти Псковской области планируют обратиться в Правительство РФ для выделения средств на проектирования.

При строительстве за основу планируется взять типовой проект, стоимость строительства новой поликлиники составляет 4,5 млрд рублей, проект планируется реализовать за три года.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Отметим, что со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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