Реконструкцию набережной реки Ловати в Великих Луках обсудили на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике

12:35, 21 мая 2024, ПАИ

Реконструкцию набережной реки Ловати с прилегающими парковыми зонами в Великих Луках обсудили на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сегодня, 21 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Инициативу сенаторам представила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Великие Луки – город с богатой историей, великим прошлым и большим будущим», – подчеркнула Ольга Тимофеева и рассказала присутствующим об истории города.

«Сегодня перед нами стоит амбициозный проект – реконструкция набережной реки Ловати. Он призван превратить центр города в современную территорию, которая будет привлекательна как для жителей, так и для туристов», – отметила вице-губернатор.

По её словам, в рамках проектной деятельности запланировано трёхэтапное проведение работ, которые значительно преобразят центральную часть города, решают проблемные вопросы этой территории. «По итогам реконструкции набережная станет одним из самых любимых мест жителей и гостей города», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Проект включает в себя благоустройство территорий от городской плотины до пешеходного вантового моста в Великих Луках в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-реакционного кластера «Духовные истоки».

«Что там будет сделано? Это организация пешеходного и велосипедного движения, установка современного оснащения, создания уникальных зон отдыха и спорта, устройство смотровых площадок, установка малых архитектурных форм – это всего лишь малая часть планов по преображению этого живописного места», – сказала заместитель губернатора Псковской области.

Для реконструкции набережной необходимо финансирование в размере 1 млрд 670 млн рублей, отметила вице-губернатор. При этом проект реконструкции набережной реки Ловати получил положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости в декабре 2021 года, уточнила она.

«Реконструкция набережной реки Ловати – это шаг к новому будущему», – подчеркнула вице-губернатор.

«Уважаемые участники расширенного заседания, просим поддержать инициативу Псковской области о необходимости реконструкции набережной в Великих Луках и рассмотреть вопрос о включении в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», – обратилась Ольга Тимофеева к сенаторам.

Озвученное предложение будет внесено в проект постановления, который будет рассмотрен на заседании Совета Федерации 22 мая.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Отметим, что со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.