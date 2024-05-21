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Реконструкцию набережной реки Ловати в Великих Луках обсудили на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике

Реконструкцию набережной реки Ловати с прилегающими парковыми зонами в Великих Луках обсудили на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сегодня, 21 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Заседание комитета Совета Федерации по социальной политике. Скриншот из эфира телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»

Инициативу сенаторам представила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Великие Луки – город с богатой историей, великим прошлым и большим будущим», – подчеркнула Ольга Тимофеева и рассказала присутствующим об истории города.

«Сегодня перед нами стоит амбициозный проект – реконструкция набережной реки Ловати. Он призван превратить центр города в современную территорию, которая будет привлекательна как для жителей, так и для туристов», – отметила вице-губернатор.

По её словам, в рамках проектной деятельности запланировано трёхэтапное проведение работ, которые значительно преобразят центральную часть города, решают проблемные вопросы этой территории. «По итогам реконструкции набережная станет одним из самых любимых мест жителей и гостей города», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Проект включает в себя благоустройство территорий от городской плотины до пешеходного вантового моста в Великих Луках в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-реакционного кластера «Духовные истоки».

«Что там будет сделано? Это организация пешеходного и велосипедного движения, установка современного оснащения, создания уникальных зон отдыха и спорта, устройство смотровых площадок, установка малых архитектурных форм – это всего лишь малая часть планов по преображению этого живописного места», – сказала заместитель губернатора Псковской области.

Для реконструкции набережной необходимо финансирование в размере 1 млрд 670 млн рублей, отметила вице-губернатор. При этом проект реконструкции набережной реки Ловати получил положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости в декабре 2021 года, уточнила она.

«Реконструкция набережной реки Ловати – это шаг к новому будущему», – подчеркнула вице-губернатор.

«Уважаемые участники расширенного заседания, просим поддержать инициативу Псковской области о необходимости реконструкции набережной в Великих Луках и рассмотреть вопрос о включении в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», – обратилась Ольга Тимофеева к сенаторам.

Озвученное предложение будет внесено в проект постановления, который будет рассмотрен на заседании Совета Федерации 22 мая.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Отметим, что со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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