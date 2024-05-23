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ПИШ Союзного государства представила команда ПсковГУ на выставке «Металлообработка-2024» в Москве

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина, проректор по научной работе Тарас Антал, руководитель Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрий Гринев и профессор отделения инженерных технологий ПИШ Игорь Никифоров приняли участие в выставке «Металлообработка 2024». Мероприятие состоялось в «Экспоцентре» Москвы сегодня, 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

ПИШ Союзного государства представила команда ПсковГУ на выставке «Металлообработка-2024» в Москве. Фото: ПсковГУ

К делегации также присоединилась проректор по научной работе Белорусского национального технического университета Ксения Якушенко.

Представители команды вуза провели встречи с руководством индустриального партнера ПИШ Союзного государства – компании «Рухсервомотор», обсудили ближайшие задачи по созданию ключевого продукта школы – гибридного станка.

Кроме того, руководство университета приняло участие в круглом столе «Технологический суверенитет России: кадровое обеспечение станкоинструментальной отрасли и организаций ОПК» и стратегической сессии по приоритетным направлениям научно-технологического развития станкоинструментальной промышленности.

Дмитрий Гринев выступил с докладом, поделился опытом и новациями образовательного процесса в ПИШ Союзного государства.

Добавим, международная выставка «Металлообработка» проводится с 1984 года и признана крупнейшим в России и СНГ проектом в области станкостроения. Мероприятие входит в десятку ведущих международных промышленных форумов. Оно объединяет профессионалов отрасли, деловая программа позволяет обсудить самые насущные вопросы с представителями государственной власти и бизнеса.

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