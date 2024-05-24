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Общество

Несколько автодорог перекроют в Палкинском районе и Печорском муниципальном округе в связи с проведением ралли

На территории Палкинского района и Печорского муниципального округа в связи с проведением четвёртого этапа чемпионата России по ралли «Псков-2024» вводится временное прекращение движения транспортных средств по некоторым участкам автодорог общего пользования регионального значения. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Сегодня, 24 мая, с 17:30 до 20:15 ограничение введено на автодороге Неёлово – Кудина Гора – Печоры до деревни Новый Изборск и от деревни Новый Изборск до региональной дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском муниципальном округе.

В субботу, 25 мая, с 10:00 до 12:50 и с 14:30 до 17:00 движение будет ограничено на участке Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Горбунова Гора до деревни Качаново Палкинского района.

Также 25 мая с 10:00 до 12:50 и с 14:30 до 17:00 движение будет закрыто по автодороге Качаново – Луг – Родовое от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района.

В этот же день, 25 мая, с 09:20 до 12:00 и с 13:30 до 16:20 – на участке Железово – Лавры от деревни Железово до деревни Лавры Печорского муниципального округа.

С 09:20 до 12:00 и с 13:30 до 16:20 проезд закрыт на автодороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Лавры до деревни Высокий Мост Печорского муниципального округа.

С 09:45 до 12:30 и с 13:30 до 16:20 – на участке Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Замошье Печорского муниципального округа до деревни Ботвино Палкинского района.

Организация, обеспечивающая временное прекращение движения, – Федерация автоспорта Псковской области. Организатором соревнований выступает президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

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