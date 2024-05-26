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Псковский ансамбль исполнил гимн Года семьи на выставке «Россия» в Москве

Гимн Года Семьи исполнил Вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» под руководством Анна Роор на демографическом форуме Северо-Западного Федерального округа, который проходил в Москве на площадке выставки-форума «Россия». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

«Это выступление произвело яркое впечатление на всех присутствующих. Я не могу не отметить удивительное мастерство и преданность учеников Анны Роор. Их готовность откликнуться и трудиться на благо Пскова и области, быть частью культуры нашего региона вызывает искреннее восхищение. Для меня гордо, что у нас растет замечательное молодое поколение. Их подготовка всего за 5 дней – это поистине великолепное достижение. Получить признание и оценку от коллективов из Москвы – это подтверждение их выдающегося таланта», – прокомментировала событие вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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