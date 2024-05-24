Продажи игровых консолей в России выросли на 70%

10:59, 27 мая 2024, ПАИ

Объём продаж игровых консолей за первые четыре месяца этого года вырос в России на 70 % относительно аналогичного периода 2023 года, пишет газета «Известия».

Всего с января по апрель 2024 года в России продали около 580 тысяч игровых приставок.

Растут и продажи консолей в деньгах. Согласно прогнозам одной из крупнейших в России торговых сетей по продаже техники и электроники, при сохранении текущих тенденций в общей сложности в этом году продадут игровых приставок на сумму 40 миллиардов рублей. В 2023 году игровых консолей продали на сумму 24 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов в 2024 году. В частности, за первый квартал банки выдали подобных кредитов на 224 млрд рублей. Эта цифра на 42 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.